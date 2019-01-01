Kırşehir'de yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi 

KIRŞEHİR'de 2019 yılının ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. Bebeğe "Erdal" ismi verildi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum Polikliniği'nde Gülendam ve Sıddık çiftinin bebekleri saat 00.02'de doğdu. Normal doğumla, 3 kilo 470 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe ailesi tarafından "Erdal" ismi verildi. Kırşehir İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu, doğumun ardından Gülendam ve Sıddık çiftini ziyaret etti.

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DHA