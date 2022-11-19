Kırşehir'deki üç partiye büyük şok! Hepsi AK Parti'ye katıldı

Kırşehir'de 'Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" çerçevesinde yapılan programda Saadet Partisi, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden isimler AK Parti'ye geçti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kırşehir'deki üç partiye büyük şok! Hepsi AK Parti'ye katıldı

'Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Kırşehir'de partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda AK Parti'ye CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah partisinden katılım oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MKYK üyeleri ve milletvekilleri yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Kırşehir'deki üç partiye büyük şok! Hepsi AK Parti'ye katıldı

Kırşehir'de, bir otelin toplantı salonunda yapılan rozet takdim töreninde; CHP'den İdris Coşkun, Fatma Güzel, Türkan Vurgun, Zerrin Vurgun, Uğur Kılıç, Ayfer Fenerli, Yeniden Refah" Partisi'nden Bayram Karakuş, Kaman CHP Meclis Üyeleri Bayram Kaman, Kaman İyi Parti Yönetim Kurulu Üyesi Cebrail Karataş, Akpınar Saadet Partisi İlçe Başkanı Haydar Kaplan, Akpınar Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Haydar Öztürk AK Partiye geçti. Törende konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti'nin Kırşehir'de yeniden ivme kazandığını ve partisinin Türkiye vizyonunu hayata gerçekçi adımlarla geçireceklerini söyledi.

Kırşehir'deki üç partiye büyük şok! Hepsi AK Parti'ye katıldı

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