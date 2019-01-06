Kırşehir’in 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Kırşehir'in 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kırşehir'in Akçakent, Akpınar ve Kaman ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA