Kırşehir’in müzik şehri olduğunu UNESCO tescilledi

Kırşehir Belediyesi tarafından adaylık başvurusu yapılan Kırşehir Kent Konseyi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliğince desteklenen UNECSO Müzik ağı adaylık başvurusu olumlu sonuçlandı.

Kırşehir, UNESCO Müzik ağında kesin listeye girdi. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, başarılı yürütülen çalışmalar sonrası adaylığın kabul gördüğünü ve Kırşehir'i onurlandırdığını söyledi.Başkan Ekicioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırşehir'in dünyada müzik şehri olduğu UNESCO tarafından tescillenmiş oldu. Başvuru ilk aşamada kabul gördü. Kırşehir'de bu başvurunun yapılmasına katkıda bulunan paydaşlara ve Kent Konseyine teşekkür ediyorum. Merhum Neşet Ertaş'ın söylediği bozlağın artık dünyaca da kalitesi tescil edilmiş oldu" dedi.

Proje başvuru formuna göre Kırşehir'in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı iz, yerel ve ulusal müzik ustaları belirtilmiş başvuru 30 Haziran 2019 tarihinde UNESCO'nun Paris'te bulunan ilgili birimlerine iletilmişti. Kırşehir, müzik alanında Türkiye'den kabul edilen ilk şehir olma özelliğini UNESCO'nun aldığı kararla resmileştirdi. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından yapılan açıklamada ise genç nesillerin için özellikle önemli olan ve sosyal inevasyonu desteklediklerini belirtti.

Kaynak: İHA