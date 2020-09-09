İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kırşehir, tarihi ve kültürüyle Türkiye'nin en güzel illerinden birisidir. Birçok yöresel lezzeti de barındıran Kırşehir hakkında önemli bilgileri haberimizde verdik. Peki, Kırşehir'in neyi meşhur? Kırşehir'de ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

KIRŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR? KIRŞEHİR'DE NE YENİR?

Kırşehir Köftesi

Asıl adı Besmeç olan Kırşehir Köftesi, yağsız kıyma ve kısırlık bulgurdan yapılır. Kırşehir Köftesi şehrin en meşhur lezzetlerinin başında gelir.

Çullama

Türkiye’nin dört bir yanında rastlayabileceğimiz bu yemeğin en ünlüsü Kırşehir Çullamasıdır. Tavuk butu ve göğsünün haşlandıktan sonra tiftik tiftik ayrılmasıyla hazırlanan bu lezzet üzerine dökülen pul biberli sosuyla da lezzetine lezzet katıyor.

Tandırda Çömlek Paça

Kuzu kellesi ile yapılan Tandırda Çömlek Paça, Kırşehir'in en sıra dışı lezzetlerinden birisidir .

Pancar Çırpması

Kırşehir sofralarının en lezzetli yiyeceklerinden birisi olan Pancar Çırpması, rendelenmiş pancarların yağda kavrulması ile yapılıyor.

KIRŞEHİR'DE GEZİLECEK YERLER

Ahi Evran Cami ve Türbesi

1482 yılında, Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahî Evran adına yaptırılan Cami ve Türbe, Kırşehir il merkezinde bulunmaktadır.Türbeye, cami içinden bir merdivenle çıkılmaktadır.Kırşehir il merkezinde yer almaktadır.

Kırşehir Müzesi

Kırşehir Müzesinin ilk kuruluş çalışmasına 1936 yılında başlanmıştır. Yeni müzelerin kurulmaya çalışıldığı Cumhuriyet Döneminde tarihi eserler ilkin, Kırşehir'de halkın "Kale" olarak adlandırdığı Kale Höyük üzerinde yer alan Alaaddin Camii'nde toplanmıştır.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti

Seyfe Gölü, Orta Anadolu’da bulunan birkaç tuzlu gölden biridir. Kırşehir’in kuzeydoğusunda yer alan göl, Mucur’a 16 km. uzaklıktadır. Yöre, sulak ve yer yer sazlık, bataklık alanlardan oluşmaktadır. Gölün doğusunda, kıyıya yakın sazlıklardan oluşmuş pek çok adacık vardır.

KIRŞEHİR HAKKINDA

İç Anadolu bölgemizdeki Hititler dönemine dek uzanan tarihi ile Kırşehir aynı zamanda, Ahi Evran tarafından kurulan ve Anadolu’dan Orta Asya’ya dek esnaf ve zanaatkarları tek çatı altında toplamayı amaçlayan Ahilik Teşkilatı’nın da merkezi konumundadır. Bu anlamda şehir merkezinde bulunan Ahi Evran Külliyesi’nin tarihimizde önemli bir yeri vardır.

