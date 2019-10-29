Kırşehirliler, Cumhuriyet yürüyüşünde meşale yakıp Türk Bayrağı açtı

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı etkinlikleri kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Atatürk'e saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Askerlik Şubesi kavşağında toplanan Kırşehirliler, meşale yakıp Türk bayrağı açtı. Cacabey Meydanında kadar yürüyen kalabalık, yerel organizasyonlarla Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde eğlendi. Kırşehirlilerin meşale yakıp yürümesine yol güzergahında bulunan esnaflarda bayrak açarak ve alkışlayarak destek verdi. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Kırşehir'de Vali İbrahim Akın'ın kabulü sonrası Cacabey Meydanında düzenlenen resmi geçit töreni ile başlamıştı.

Kaynak: İHA