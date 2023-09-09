Kırtasiye alışverişi yapan veliler dikkat

Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler kırtasiyelerin yolunu tuttu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kırtasiye alışverişi yapan veliler dikkat

Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler velilere uyarılarda bulunarak, "CE sembolü olmayan ürünlerde kanserojen madde içeriyor" dedi.

Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken, kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini uygun bir şekilde fiyata yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler vatandaşların sağlıklı ürün alması gerektiğini belirtirken, işlerinin de yoğun olduğunu dile getirdi.

Düzce'de kırtasiyecilik yapan Osman Durdu, velileri kırtasiye malzemeleri alırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı. Ne olduğu belirsiz, kırtasiye malzemesinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan Durdu, "İşletmelerden alışveriş yaparken ucuz ürün olmasına değil sağlığa yararlı ürün olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden markalı ve bilinirliği olan ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. Alışveriş yapılırken Dünya Standartlarına uygun olan ürünlerin arka kısımlarında üzerlerinde bulmaları gerekiyor. Onlara dikkat edilmesi lazım. Alışveriş yapılırken herhangi bir ürünün arkasında standartlara uygunluk belgesi CE'dir. Ürünün ambalajında olup olmadığına baktırmaları gerekiyor. Biz bu konuya işletme olarak çok dikkat ediyoruz. Sattığımız bütün ürünlerin üzerinde bu logoyu kontrol edip rafımıza öyle koyuyoruz" dedi.

"CE sembolü olmayan ürünler kanserojen madde içeriyor"

Ürünlerin üzerinde "CE" sembolü olmayınca sağlık açısından sorun oluşabileceğini belirten Durdu, "Sağlık açısından şöyle bir sorun var. Standartlara uygun olmayan ürünler çocukların tenlerinde leke bırakabiliyor. Alerji yapabiliyor, yan etki oluşturabiliyor. Giydikleri elbiselere bulaşabiliyor. Bunların hepsinin yanı sıra kanserojen maddeler sağlığa da ciddi anlamda zarar veriyor. CE sembolü olmayan ürünler kanserojen madde içeriyor" diye konuştu.

Kırtasiye alışverişi yapan veliler dikkat

Kırtasiye alışverişi yapan veliler dikkat

Kırtasiye alışverişi yapan veliler dikkat

Kırtasiye alışverişi yapan veliler dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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