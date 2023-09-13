Kırtasiye alışverişinde merdiven altı ürünlere dikkat

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve velilerin okul alışverişi telaşı başladı. Tüketiciler bazı kırtasiye malzemelerinin içeriğinde zararlı ürünler olduğu belirtilerek, merdiven altı ürünlere karşı uyarıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalması ile birlikte aileler kalem, defter, silgi, çanta gibi kırtasiye ürünleri alışverişine yöneldi. Uzmanların gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmesi gereken bazı önemli hususların bulunduğuna dikkat çeken kırtasiye işletmeni Ömer Özbey, merdiven altı ürünlerin birçok hastalığa yol açabileceğini belirtti. Özbey, "Okulların açılması ile beraber işlerimiz yoğunlaştı. Sizlere tavsiyem kırtasiyelerden ürünleri alınız. Merdiven altı ürünlerden kaçınmanızı öneririm. Nasıl üretildiğini bilmediğiniz ve markası olmayan ürünlerden uzak durmanız gerekmektedir. Çocuklarınızın sağlığı için kırtasiyeleri tercih etmenizi isteriz. Kırtasiyelerden ürün almanız sizler için daha iyi olacaktır. Belediyeler bizleri denetlemeye geldiler ve tüm ürünlerimize onay verdiler. Onay verilmemiş ve bilinmedik ürünlerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)