Kırtasiye setleri yine Başkan Oğuz’dan

Ders zillerinin çalmasıyla birlikte öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un kırtasiye seti hediyesiyle başladı.

Eğitimci kimliğiyle dikkat çeken Başkan Oğuz, her sene olduğu gibi bu sene de okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için okul malzemelerinden oluşan çanta hediye etti. İçerisinde defter, kalem, silgi, boyalı kalem çeşitleri ile iş teknik malzemelerinden oluşan kırtasiye seti çantası, çocuklara hediye edildi.

Kahramankazan'da yeni eğitim-öğretim yılı için ders başı yapan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Oğuz, "Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, tüm Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Kahramankazan'ımızda da bugün yaklaşık 13 bin 500 öğrencimiz, bin öğretmenimiz ders başı yaptılar, onlara da çok güzel ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Eğitim-öğretim yılının bu ilk gününde biz de yavrularımızın daima yanında olduğumuzu göstermek için 1. Sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize kırtasiye seti hediye ettik. Kahramankazan'daki bütün 1. Sınıf öğrencilerimiz masalarının üzerinde o küçük hediyelerimizi buldu. Yavrularımızı çok seviyoruz onlar bizim geleceğimiz" dedi.

"Başkan da öğrencilerle öğrenci oldu"

Öğrenmenin ve öğretmenin heyecanla yaşandığı bir günden bahseden Başkan Oğuz aynı zamanda kendisinin de doktora eğitiminin ilk gününü yaşadığını söyleyerek, "Yıllarca öğretmenlik yapmış birisi olarak benim için apayrı bir anlam ifade ediyor ama bugün aynı zamanda benim de öğrenciliğimin ilk günü oldu. Lisansüstü eğitimimle alakalı, doktora eğitimimle alakalı bugün ilk günüm. Yani bugün öğrenme ve öğrencilik heyecanını ben de bu yavrularımla birlikte hissediyorum." sözlerini kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)