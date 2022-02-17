Kırtasiyeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kırtasiyeci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kırtasiyeci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kırtasiyeci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kırtasiyeci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kırtasiyeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırtasiyeci Maaşları

Kırtasiyeci maaşı ortalama olarak aylık 9950_TL'dir. En düşük Kırtasiyeci maaşı 8650_TL, En yüksek ise 11250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırtasiyeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.08

Meslek Adı :

Kırtasiyeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

KENDİ İŞLETMESİNDE KIRTASİYE MALZEMELERİNİN PERAKENDE TİCARETİNİ YAPAN, MAHİYETİNDE ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERİ SEVK VE İDARE EDEN KİŞİDİR.

Görev ve İşlem Basamakları :

KIRTASİYECİ, İŞLETMENİN GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA DÜZENLEMELERİNE VE MESLEĞİN VERİMLİLİK VE KALİTE GEREKLERİNE UYGUN OLARAK:

A) SATILABİLECEK MAL ÇEŞİDİNİN KALİTE VE MİKTARINI TESPİT ETMEK,

B) TOPTANCI VE İMALATÇI FİRMALARLA TEMASA GEÇEREK EN UYGUN ŞARTLARLA MAL SATIN ALMAK,

C) İŞLETME PERSONELİNİ SEVK VE İDARE ETMEK, D) ENVANTER VE MUHASEBE KAYITLARINI TUTMAK, TUTULMASINI SAĞLAMAK,

E) PERAKENDE TİCARET SATIŞININ VERGİ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK, YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK,

F) DEFOLU, HATALI ÜRÜNLERİN AYRILMASINI VE İLGİLİ FİRMAYA İADESİNİ SAĞLAMAK/YAPMAK,

G) STOKLARI KONTROL ETMEK, EKSİLEN ÜRÜNLERİN SİPARİŞİNİ VERMEK,

H) YENİ ÇIKAN KIRTASİYE MALZEMELERİNİ DÜKKANINA GETİRTMEK, PİYASAYI TAKİP ETMEK,

İ) BÜYÜK ŞİRKETLERİN, RESMİ DAİRELERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARINI SAĞLAMAK İÇİN İHALELERE KATILMAK,

J) SATILAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ TANITIM BROŞÜRLERİNİ MÜŞTERİLERİN GÖREBİLECEĞİ ŞEKİLDE ASMAK, ASTIRMAK,

K) MAKBUZ, FATURA, SENET, ÇEK GİBİ TİCARİ BELGELERİ DÜZENLEMEK,

L) MALLARI TÜKETİCİ BEĞENİSİNE UYGUN ŞEKİLDE TEŞHİR ETMEK, ETTİRMEK,

M) MÜŞTERİLERE ALMAK İSTEDİKLERİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ BİLGİ VERMEK,

N) MÜŞTERİYE ÜRÜNÜNÜN FİYATI İLE İLGİLİ BİLGİ VERMEK VE KARAR VERMELERİNE YARDIMCI OLMAK,

O) ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK, FATURA, SEVK İRSALİYESİ YA DA YAZAR KASA FİŞİNİ KESMEK, VB. GÖREV VE İŞLEMLERİ YERİNE GETİRİR.

Güncel Meslek : EVET

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