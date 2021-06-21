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Kırtasiyecilere 5 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı mı? 5 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı

Koronavirüs salgını sürecinde mali yönden zor günler geçiren mesleklerden biri olan kırtasiyeciler için bakanlık harekete geçti. 5 bin TL verilecek destek hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Kırtasiyecilere 5 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı mı? 5 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı sorularının yanıtı araştırılıyor.

Kırtasiyecilere 5 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı mı? 5 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs salgınında okulların kapalı olması nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan kırtasiye esnafına müjdeli bir haber verdi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, 1200 esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında  Kırtasiyecilere 5 bin TL destek ödemesi başladı mı? 5 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? sorularının cevaplarını araştırıyor.

Kırtasiyecilere 5 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı mı? 5 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı

KIRTASİYECİLERE 5 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kırtasiye esnafına verilecek olan 5 bin TL destek ödemesi için başvurular 21 Haziran 2021 Pazartesi günü itibariyle başladı. Bakan Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kırtasiyeci Esnafı Destek” programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın faydalanacağını kaydetti. 

Kırtasiyecilere 5 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı mı? 5 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı

KIRTASİYECİLERE 5 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU

Bakan Bilgin açıklamasına göre kırtasiyecilere kişi başına 5 bin TL  olarak verilecek olan destek ödemesi için başvurular başladı.

Kırtasiye destek ödemesi başvurusu için tıklayınız.

KIRTASİYECİLERE 5 BİN TL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiyecilere verilecek olan 5 bin TL destek ödemesine başvuru yapmak için öncelikli olarak aşağıdaki linke tıklayıp başvurunun alınacağı internet sitesini açmanız gerekiyor. Önünüze açılan ekranda şartları okuduktan sonra "Kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Daha sonra açılan ekran sizden istenen belgeleri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

Kırtasiye destek ödemesi başvurusu için tıklayınız.

Bakan Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti.

Hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını kaydeden Bilgin, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

Kırtasiyecilere 5 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı mı? 5 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı

Tayfun Altuntaş
Editör
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