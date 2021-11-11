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Kirtil ne demek, TDK'ya göre Kirtil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kirtil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kirtil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kirtil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kirtil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kirtil ne demek, TDK'ya göre Kirtil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kirtil ne demek? Kirtil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kirtil kelimesi. Peki kirtil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kirtil nedir, kirtil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KİRTİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kirtil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kirtil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet

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