Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmak için ne yapmalı? İşte mucizevi öneriler

Uzman Diyetisyen Eray Albayrak, kışa aylarında da fit kalabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yapılacakları listeledi. Vücudun her daim yeterli ve düzenli beslenmeye ihtiyacı bulunmaktadır özellikle içinde bulunduğumuz mevsim ve salgından dolayı ekstra dikkat edilmesini öne süren Diyetisyen Eray Albayrak, "Tüm besin gruplarında yer alan besinlerle çeşitlendirilmiş, parmak izin gibi sadece sana özel düzenlenmiş, gereksinmelerine, kan parametrelerine, vücut analizine uyumlu bir beslenme programı bu süreçte en büyük destekçin olacaktır.