Kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan Ispanak için "yemeyin" uyarısı: 6 kişi zehirlendi!

Olay, dün akşam saatlerinde, Giresun'da meydana geldi. Aynı işletmede çalıştıkları bilinen 6 kişi, dün akşam yedikleri ıspanak yemeğinden sonra, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonrası Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişi, taburcu oldu.

BİR SÜRE ISPANAK TÜKETİLMEMESİ İSTENDİ

Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.