Kış aylarının vazgeçilmezi, gripsavar nefis tarhana çorba yapmanın 5 altın kuralı! İşte buram buram köy kokan tarhana çorbasının tarifi...

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar da yüzünü göstermeye başladı. Bu aylarda en çok tercih edilen tarhana çorbasının en özel tariflerini araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte gripsavar tarhana çorbasının tarifi...

Melahat Ersoy
Editör
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Kış aylarının vazgeçilmezi, gripsavar nefis tarhana çorba yapmanın 5 altın kuralı! İşte buram buram köy kokan tarhana çorbasının tarifi... 1

2-3 yemek kaşığı tarhanayı bir kasenin içinde soğuk suda bekletip erimesini sağlayın. Tarhananın soğuk suda erimesini beklerken orta boy bir tencerede ince ince doğranmış soğanları bir yemek kaşığı zeytin yağı veya ayçiçek yağında kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra tencereye 1 yemek kaşığı domates ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyerek hafifçe kavurun. Ardından tencereye 5-6 bardak soğuk su ekleyerek kaynamasını bekleyin.

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Kış aylarının vazgeçilmezi, gripsavar nefis tarhana çorba yapmanın 5 altın kuralı! İşte buram buram köy kokan tarhana çorbasının tarifi...
Kış aylarının vazgeçilmezi, gripsavar nefis tarhana çorba yapmanın 5 altın kuralı! İşte buram buram köy kokan tarhana çorbasının tarifi...
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