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Kış aylarının vazgeçilmezi, gripsavar nefis tarhana çorba yapmanın 5 altın kuralı! İşte buram buram köy kokan tarhana çorbasının tarifi...
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar da yüzünü göstermeye başladı. Bu aylarda en çok tercih edilen tarhana çorbasının en özel tariflerini araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte gripsavar tarhana çorbasının tarifi...
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