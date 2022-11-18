Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!

Kış aylarının gelmesi ile birlikte havaların soğuması Aydın'daki aktarlarda yoğunluk yaşanmasına neden olurken, 41 yıllık aktarcı Vedat Kavruk gribal enfeksiyon hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşlar için çeşitli bitkilerden oluşan bir kış çayı önerisinde bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!

Kış mevsimi ile birlikte bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen ve doğallığı tercih eden vatandaşlar aktarcıların yolunu tutmaya başladı. Soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatan çareyi aktarlarda arıyor. Özellikle soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözümler arayan vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında; ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, hatmi çiçeği, tarçın ve ada çayı bulunurken, aktarların da talep yoğunluğundan oldukça memnun olduğu görüldü.

Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!

AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

Aydın'ın Efeler ilçesinde 41 yıllık aktarcı Vedat Kavruk özellikle mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonların çok daha fazla görüldüğü belirterek vatandaşlara kış çayı önerisinde bulundu. Çeşitli hastalık ve enfeksiyonlardan doğal yollardan korunmak isteyen vatandaşların kış aylarında ıhlamuru hayatlarından çıkartmamaları gerektiğini belirten 41 yıllık aktar Vedat Kavruk, "Papatya, gülhatmi, aynısefa, adaçayı ve ıhlamur gibi bitkileri bu dönemlerde bolca içmemiz gerekiyor. Ihlamuru kışın günlük hayatımızdan çıkartmayacağız. Bir miktar ıhlamur, zencefil, havlıcan, zerdeçal ve tarçın ve bunun içerisinde de bir kaç adet de karanfil koyup bunları demleyerek mükemmel bir kış çayı elde edebiliriz. Bunu günde 2-3 su bardağı içebiliriz. Bu çay akciğerleri temizler, bronşları açar, öksürüğümüzü keser, gribal enfeksiyonlardan korur, en önemlisi de hastalığa karşı daha dirençli hale gelmiş oluruz. Tabi bunları kullanırken de azının karar, çoğunun da zarar olduğu unutulmamalı" diye konuşarak vatandaşları uyardı.

Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!

UZMANINDAN ÖNERİLER

Kış aylarında vücudu sıcak tutmanın da hastalıklardan korunmak için önemli bir etken olduğunu ifade eden Kavruk, "Vücut ısımız düşmeye başladığı anda hasta oluyoruz demektir. Bu nedenle vücut ısımızı korumak ve kendimizi sıcak tutmak için kekik yağını ayak altımıza, göbeğimize ve belimize sürüp sıcak havlu ile örtmek suretiyle vücut ısımızı da koruyabiliriz. Öte yandan kekikyağının yanı sıra; acı elma yağı, karanfil yağı, nane yağı da kullanabiliriz. Bunlar ısıtıcı yağlardır. Belirttiğim gibi ayaklarımızın alt bölgelerine, göbeğimize ve belimize sürüp üzerini sıcak bir havlu ile örtüp sıkıca giyinirsek mükemmel derecede vücudumuzu ısıtır ve dolayısıyla hastalıklardan da korunmuş oluruz" diye konuştu.

Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!

FİYATI EN ÇOK OLAN IHLAMUR

Kış döneminde aktarlara yoğunluk arttığından dolayı talebi karşılamak için tedarikli olduklarını ifade eden Kavruk, "Bu saydığımız bitkilerin içerisinde fiyatı en fazla olan sadece ıhlamur var. Onun da toplaması zor ve hafif olduğu için kilo pek basmıyor. Ihlamurun şu anda kilosu 500-600 TL civarında satılıyor. Kilo kilo alınıp içilen bir bitki değil bu nedenle vatandaşların her seferinde 50-100 gram alması idealdir. Kış boyunca en fazla 4-5 defa alınacağını düşünürsek sağlığını sentetik ilaç içmek yerine doğal yollardan korumak isteyen vatandaşlar için fazla gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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