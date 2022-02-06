Kış güneşi içinizi ısıtacak! Bugün hava nasıl olacak? İşte, 6 Şubat 2022 il il hava durumu...

Haftanın son gününde vatandaşlar hava durumuna göz atıyor. Herhangi programını gerçekleştirmek üzere evden dışarı çıkacak olanlar "Bugün hava nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Bazı illere güneş uğrarken, bazı illere sırt çevirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı illere uyarıları da mevcut. İşte detaylar, işte 6 Şubat 2022 il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE, 6 ŞUBAT PAZAR 2022 İL İL HAVA DURUMU...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde; "

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kastamonu, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -4°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -7°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -4°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -7°C, 4°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -5°C, 5°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 5°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif yağmurlu

TOKAT -5°C, 4°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS -19°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 6°C

Parçalı bulutlu

MUŞ -9°C, 1°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu