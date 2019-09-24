Kış hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini...
İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü vurgusu yapıldı.
Kaynak: İHA
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