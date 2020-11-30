Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi araçlarda mecburi? Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor 2020

1 Aralık tarihi itibarıyla başlayacak olan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala, araç sahipleri bu konudaki araştırmalarına başladı. Can ve mal güvenliğini sağlama amacıyla araçlarda kullanılması zorunlu olan kış lastiği hakkında, Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi araçlarda mecburi? Kış lastiği ne zaman bitiyor 2020 soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle bilinmesi gereken şey, kış lastiklerinin sadece karda ve buzda kış lastiği kullanmanın yanlış olduğudur. Kış lastikleri +7 derecenin altında, ıslak ve kuru hava koşullarında performansı arttırır. Kuru yollardan kaygan yollara geçişte aracı yolda tutar, kayma ve kaza risklerini azaltır.

Kış lastiği seçerken mevsim boyunca karşılaşılabilecek tüm hava şartları dikkate alınıyor. Kuru zemin, yağmur ve kar gibi hava koşullarında en iyi performansı gösteren lastikler seçiliyor. Tabii ki bütçe dostu olması açısından kış lastiği kampanyaları da sürücüler tarafından takip ediliyor. Tüm bu şartlar baz alındığında iyi performans gösteren lastik modelleri için dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir:

En iyi kış lastiği hangisi? Kış lastiği seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kış lastiklerinin, bölgesine göre soğukların başladığı Ekim – Kasım ayları ile sona erdiği Mart -Nisan ayları arasında kullanılması, bu dönemde araçtaki tüm lastiklerin kış lastikleriyle değiştirilmesi gerekmektedir.

Alınan lastiklerin tümü aynı ayara ve kaliteye sahip olmalıdır. Aksi durumda sağa/sola çekme durumları yaşanabilir. Bu, özellikle uzun yolda girilmemesi gereken risklerden biridir.

Kış lastikleri diş derinliğinin 3 mm.nin altında olmaması gereklidir. Diş derinliği 3 mm.nin altına inmiş olan kış lastikleri, hem karlı, buzlu ve ıslak zeminlerde aracın çekiş performansının düşmesine yol açar, hem de güvenli sürüşe engel olur.

Alacağınız kış lastiği ebatlarının, aracın standart lastiklerinin ebadından daha geniş tabanlı olmaması gerekir. Bu durumda lastiklerin yol tutuşu azaldığından, kızaklanmaya sebep olabilir.

Kış lastiği takma zamanı | Ne zaman takılır? Zorunlu olan araçlar hangileri?

Kış lastikleri, yakıt tüketimini ve kabin içi sesi artırır. Bu nedenle satın almadan önce fiyatına, yakıt tüketimine ve kabin içi sese etkisine dikkat etmelisiniz.

Lastiğinizin arabaya takılmadan önce balans ayarları yapılmalıdır.

Önemli bir hatırlatma: Kış lastiklerinizi değiştirmiş olsanız bile, aracınızda zincir bulundurma sorumluluğun devam etmektedir. Kış lastikleri kullanarak, zincir kullanımına gerek olmadığı düşünülmemelidir.

Kış lastiği takma zamanı | Ne zaman takılır? Zorunlu olan araçlar hangileri?

​​​​​​​KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA MECBURİ

Zorunlu kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları kapsıyor. Bu sebepten dolayı taksi, minibüs, okul servisi, kamyonlar ve tırlar gibi araçların kış lastiği takma zorunlulukları bulunuyor. Ayrıca bu türdeki araçların yedek lastiklerinin de kış lastiği olma zorunluluğu var. Hususi araçlar (binek otomobiller) için ise kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

RMA (Rubber Manufacturers Association) ve ASTM şartlarını sağlayan, üzerinde M+S veya kar tanesi sembolünü taşıyan lastikler, kış lastiği olarak kabul edilir. Bir lastiğin kış lastiği olup olmadığını anlamanın kolay yollarından bir diğeri de üzerindeki desenlere dikkatli bakmaktır. Yol tutuşunu artırmak için kış lastikleri genellikle sırt desen tasarımı ince lameli ve geniş bloklu olarak tasarlanır.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR 2020

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanmaktadır. Bu kapsamda 1 Aralık'ta devreye girecek olan zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere uygulanacak para cezası 2020 yılında artarak 776 liraya yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kurala uymayanlar için bu yıl 625 lira olarak belirlenen ceza, yarından itibaren uygulanmak üzere 776 liraya yükseltildi. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor. Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.