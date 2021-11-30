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Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021?

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kış lastiği zorunluluğuna ilişkin çeşitli konu başlıkları araştırılmaya devam ediliyor. Kış lastiğinin hangi araçlara zorunlu olacağı merak konusu oldu. Peki, Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021? İşte detaylar...

Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021?

Soğuk ve yağmurlu havaların beraberinde getirdiği olumsuz etkiler, araç kullanmakta olan insanları da etkiliyor. Ani fren, yokuş kalkış desteği gibi önemli faktörlerin kış aylarında daha iyi performans göstermesi açısından kış lastiği uygulaması zorunlu hale getirildi. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak lastikler hakkında "Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021?" soru başlıkları merak konusu oldu.

Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021?

KIŞ LASTİĞİ CEZASI HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU 2021 | KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE 2021?

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü gibi yük araçlarının, tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikler, kamyonet, minibüs ve otomobillerin; ayrıca seyir esnasında değiştirilen lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu hale getirildi. 

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Uygulamada kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021?

 

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ 2021?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin büyük önem taşıdığını söyledi.

Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar." dedi.

Erkoç, kış lastiği alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Erkoç, "Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar." diye konuştu. Sürücüleri, değişim yapmaları yönünde uyaran Erkoç, kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Erkoç, vatandaşların mutlaka lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz." ifadelerini kullandı.

Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021?

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR 2021?

Kış lastiğinin zorunlu olduğunu duyan vatandaşlar, şimdilerde fiyat araştırmasına da başladılar. Şu an için en uygun lastik fiyatı 325 TL olurken fiyatlar 5.000 liraya kadar yükselmektedir. 2021 için geçerli olan bu fiyatlar yılbaşı itibariyle 2022 yılında yeniden değerlendirilecek.

Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021?

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