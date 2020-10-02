Kış lastiği nedir? Zorunluluğu ne zaman? | Zorunlu olan araçlar

Kışa doğru adım adım yaklaşırken araç sahibi vatandaşlar, kış lastikleri ile ilgili araştırmalara başladı. Can ve mal güvenliği için araçlarda zorunlu uygulama olan kış lastiği nedir? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu olan iller ve araçlar hangileridir? İşte cevaplar...

KIŞ LASTİĞİ NEDİR?

Sıcaklık derecesi 10 derecenin altına düştüğü zaman, asfalt soğuduğu için yaz lastiklerinin fren mesafesi azalır. Bu nedenle soğuk havalarda, karda, buzda ve soğuk asfaltta dayanıklı kış lastiklerinin tercih edilmesi gerekir. Kış lastiği kış aylarında kullandığında, daha kısa fren mesafesi sağlanarak araç sahipleri araçlarını daha güvenli kullanması amaçlanır. Kış lastiğinin virajlarda, fren mesafelerinde ve köprü buzlanmalarında güvenliği artırdığı bilinmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç şudur ki; kış lastikleri sadece karda değil soğuk havalarda, kış şartlarına uygunluğu nedeniyle kar yağmasa da kullanılmalıdır.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanmaktadır. Bu kapsamda 1 Aralık'ta devreye girecek olan zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere uygulanacak para cezası 2020 yılında artarak 776 liraya yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kurala uymayanlar için bu yıl 625 lira olarak belirlenen ceza, yarından itibaren uygulanmak üzere 776 liraya yükseltildi. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.



Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor. Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİNİN ZORUNLU OLDUĞU ARAÇLAR

Zorunlu kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları kapsıyor. Bu sebepten dolayı taksi, minibüs, okul servisi, kamyonlar ve tırlar gibi araçların kış lastiği takma zorunlulukları bulunuyor. Ayrıca bu türdeki araçların yedek lastiklerinin de kış lastiği olma zorunluluğu var. Hususi araçlar (binek otomobiller) için ise kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmuyor.