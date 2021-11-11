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Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman takılacak? 2021 Kış lastiği fiyatları ne kadar?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar kış lastiği kullanımının zorunlu olup olmadığını ve kış lastiği fiyatlarını merak ediyorlar. Peki, Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman takılacak? 2021 Kış lastiği fiyatları ne kadar? Soruların cevapları haberimizde...

Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman takılacak? 2021 Kış lastiği fiyatları ne kadar?

Karlı hava koşullarında sürücüler için büyük güvenlik sağlayan kış lastikleri soğuk havaların kendini belli etmesiyle tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar hangi araçların kış lastiği zorunluluğu kapsamında yer aldığını merak ederken 2021 yılında kış lastiği fiyatlarının da ne kadar olduğunu araştırıyorlar. Bu bağlamda Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman takılacak? 2021 Kış lastiği fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman takılacak? 2021 Kış lastiği fiyatları ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ZORUNLU MU, NE ZAMAN TAKILACAK?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. 

Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman takılacak? 2021 Kış lastiği fiyatları ne kadar?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Uygulamada kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman takılacak? 2021 Kış lastiği fiyatları ne kadar?

2021 KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

Araç sahipleri kışın kendini hissettirmesiyle birlikte kış lastikleri fiyatlarını araştırmaya başladılar. Şu an için en uygun lastik fiyatı 325 TL olurken fiyatlar 5.000 liraya kadar çıkabilmektedir. Tabi bu fiyat 2021 yılı için geçerli olmaktadır. 2022 yeniden değerleme oranı belirlendiğinde kar lastiği fiyatına da güncelleme gelecektir. 

Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, ne zaman takılacak? 2021 Kış lastiği fiyatları ne kadar?

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