Kış onlara gelmedi! Aralık ayı dinlemediler, plaja gelip denizin tadını çıkardılar!

Antalya’nın Alanya ilçesinde vatandaşlar Aralık ayında hafta sonunda plaja gelerek denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.Antalya’nın önemli turizm noktaları arasında yer alan ve yerleşik yabancıların yoğun olarak yaşadığı Alanya’da hafta sonu plajlarda yazdan kalma görüntüler ortaya çıktı. Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen çoğunluğu yabancılar denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Aralık ayın

Melahat Ersoy
Editör
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Kış onlara gelmedi! Aralık ayı dinlemediler, plaja gelip denizin tadını çıkardılar!

Antalya’nın önemli turizm noktaları arasında yer alan ve yerleşik yabancıların yoğun olarak yaşadığı Alanya’da hafta sonu plajlarda yazdan kalma görüntüler ortaya çıktı. Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen çoğunluğu yabancılar denizin ve güneşin tadını çıkarttı.

Kış onlara gelmedi! Aralık ayı dinlemediler, plaja gelip denizin tadını çıkardılar!

KİMİ GÜNEŞLENDİ KİMİ DENİZE GİRDİ

Aralık ayına rağmen plajlardaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na gelen vatandaşların kimi denize girerek güneşlenirken, kimi kumsalda oturarak vakit geçirdiği görüldü.

Kış onlara gelmedi! Aralık ayı dinlemediler, plaja gelip denizin tadını çıkardılar!

PLAJIN TADINI ÇIKARTTILAR

Plajda voleybol oynayanlarda dikkatlerden kaçmadı. Genellikle yabancıların denize ve plaja geldiğini belirten işletmeci Özkan Şimşek, “3 Aralık 2022’de güneşli bir havanın tadını çıkartıyoruz. Hava güneşli olduğu zamanlarda yerleşik yabancılar genellikle plaja geliyor.

Kış onlara gelmedi! Aralık ayı dinlemediler, plaja gelip denizin tadını çıkardılar!

Dünyaca ünlü Kleopatra plajına gelen insanlar güneşli havayla harika bir gün yaşıyorlar. Havanın güneşli olduğu dönemlerde güzel bir yoğunluk oluyor. Yurt genelinde karlı havalar etkili olurken biz güneşli havanın tadını çıkartıyoruz” dedi.

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