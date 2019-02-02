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Kış ortasında denize girdiler

Çanakkale'de havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda gezintiye çıktı.

Kış ortasında denize girdiler

Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.

Çanakkale'de havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda gezintiye çıktı. Kordonda çadır kuran üç genç ise şortlarını giyerek denize girdi. Birkaç defa denize atlayan gençler, kurulandıktan sonra çadırlarını toplayarak ayrıldı.

Kış ortasında denize girdiler

Kış ortasında denize girdiler

Kaynak: İHA

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