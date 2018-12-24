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  3. Kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusu görüntülendi

Kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusu görüntülendi

Tunceli'de henüz kış uykusuna yatmayan boz ayı ve yavrusu dağlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusu görüntülendi

Tunceli'de henüz kış uykusuna yatmayan boz ayı ve yavrusu dağlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Tunceli'de profesyonel dağcılık ve fotoğrafçılık yapan İsmail Ateş, 2 gün önce Munzur Vadisi'nde gezintiye çıkan anne ve yavru boz ayıyı fark etti. Ateş, ayı ve yavrusunu yiyecek ararken görüntüledi. Uzun süre yiyecek arayan ayı ailesi, görüntülendiklerini fark edince dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kentin yaban hayatı anlamında son derece zengin olduğunu belirten İsmail Ateş, "Burada neredeyse Türkiye'de yaşayan bütün canlıları görmek mümkün. Ayı ailesini de iki gün önce görüntüledim. Bu ayda ayı çekmek olağan dışı bir şey. Ekolojik dengesizlikten midir nedir, normalde bu aylarda kesinlikle kış uykusunda olmaları gerekiyor. Ancak şimdi her tarafta ayı görmek mümkün" dedi.

Yaban hayatının korunması gerektiğinin altını çizen Ateş, "Bu doğal hayat sadece ilimize ait değil ülkemize ait bir zenginlik. Bu nedenle hepimizin sahip çıkması lazım. Bu güzellikler, bu doğa hepimizin"ifadelerini kullandı.

Kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusu görüntülendi

Kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusu görüntülendi

Kaynak: İHA

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