Kış Yüzme Şampiyonası’nda iki sporcu dört madalya ile döndü

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'nda, CK Enerji'nin destek verdiği iki sporcu dört gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 7-9 Şubat tarihinde Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası'na ev sahipliği yaparken, sporcuların yanında yer alarak farkındalık yaratmayı hedefleyen CK Enerji'nin sponsorluk desteği verdiği Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzücüler Takımı'ndan Nükhet Atılgan ve Boran Karataş da şampiyonada dereceye girdi. Heyecanlı geçen yarışlarda Nükhet Atılgan, kadınlar 100 metre kelebek ile kadınlar 400 metre karışık kategorisinde ikinci olarak iki gümüş madalya birden kazandı. Boran Karataş ise erkekler 100 metre kurbağa ile erkekler 400 metre serbest olmak üzere iki kategoride ikinci olarak peş peşe iki gümüş madalya aldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA