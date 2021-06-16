Kısa çalışma dönemi ne zaman bitiyor? Çalışanlara dikkat

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 14 gün sonra hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulaması 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara aktarılacağını duyurdu. Bakanlıktan gelen bilgiye göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mart ayından bu yana alınan karar Haziran ayının sonuna uzatıldı. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 sebebiyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı olmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

100 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Herhangi bir değişiklik olmazsa, nisan ayında tekrar başlayan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulamasının, haziran sonu itibariyle sona ermesi bekleniyor. İşsizlik Sigortası Fonu’nun son verilerine göre, nisan ayında 1 milyon 86 bin 830 olan kısa çalışmadan yararlanan çalışan sayısı, mayıs ayında 1 milyon 176 bin 817’ye çıktı. Mayıs ayındaki artışta 17 günlük kısıtlamanın etkili olduğu belirtiliyor. Alınan karar gereği 29 Nisan 2021’den 17 Mayıs 2021’e kadar 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve bu süreçte birçok işletme kapalı kalmıştı. Yılın ilk 5 aylık verilerine göre ise, 2021 yılında kısa çalışmanın en yoğun kullanıldığı ay Ocak ayı olarak gözüküyor. Ocak ayında 1.4 milyon kişi kısa çalışma ödeneği almıştı.