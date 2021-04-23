Kısa çalışma ödeneği alanlara müjde! 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'' açıklamasında bulunmuştu.

ÇALIŞMA HAYATINA VERİLEN DESTEK 3 AY DAHA UZATILDI

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre salgın nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Kararda, "İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

Kısa Çalışma Ödeneği Sorgula: Nisan Kısa Çalışma ne zaman yatacak 2021? Kısa Çalışma Ödeneği Nisan 2021 yattı mı?

ÖDENEK MART'TA KESİLMİŞTİ

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibarıyla sona ermişti.