Kısa Çalışma Ödeneği bugün bitiyor: İşçi ve işverenlerden uzatma talebi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ekonomilere destek olmak amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği, bugün sona eriyor. İşçi ve işveren, pandemi süreci boyunca destek ödemelerinin devam etmesini isterken alınacak karar bugün belli olacak.

CUMHURBAŞKANI UZATILMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Şubat ayında alınan kararla Kısa Çalışma Ödeneği adı altında verilen desteğin 31 Mart tarihine kadar uzatılacağı belirtilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ise sürenin daha fazla uzaltılmayacağı vurgulanmıştı.

"EKONOMİK VE SOSYAL ŞARTLAR İYİLEŞENE KADAR DEVAM EDİLMELİ"

Konfederasyonlar, bu açıklama karşısında salgın devam ettiği sürece ödemelerin sürmesi talebinde bulunurken ödeneğin en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasının da talepler arasında yer aldığı biliniyor. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam etmesini talep ederken destek ödemeleri süresinin uzatılmaması halinde işten çıkarmaların yaşanacağı belirtildi.

SANAYİDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ MUHAFAZASI KORUNMALI

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'in yaptığı açıklamada, sanayi işletmelerinin nitelikli insan kaynağını muhafaza konusundaki önemi vurgulanırken sıkıntıya düşen firmalara destek ödemelerinin devamı halinde çalışanların işlerini kaybetmeyeceği ifade edildi.