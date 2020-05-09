Kısa Çalışma Ödeneği ile istihdamı korudular

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretimi azalan ya da duran işverenler, Kısa Çalışma Ödeneği sayesinde işçi çıkarmak zorunda kalmadı.

Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için uygulanan ödenek sayesinde istihdamı koruyan esnaflar, AA muhabirine konuştu.

Optik sektöründe 18 yıldır yer aldığını belirten Belma Olmuş, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’un kendilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.



Sosyal mesafenin korunması ve uygun hijyen şartlarında hizmet sunabilmek için ilk başta yarı kapasitede çalıştıklarını anlatan Olmuş, ilerleyen süreçte üretimin düşmesi nedeniyle şubelerinden birini kapatmak zorunda kaldıklarını ifade etti.



Kapatılan mağazanın kira gideriyle daha önce alınan ürün ödemelerinin devam ettiğini aktaran Olmuş, bu nedenle ekonomik açıdan zorlandıklarını dile getirdi.

Bu durumu paylaştığı yakın çevresinin kendisine, koronavirüsle mücadele kapsamında sunulan Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmasını önermeleri üzerine harekete geçtiğini kaydeden Olmuş, "Kapatmak zorunda kaldığımız mağazamız için İŞKUR üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduk. Kısa bir süre sonra bize geri dönüş yapıldı. Evraklarımızın işleme konulduğunu, işlemlerimizin tamamlanması halinde yeniden bilgi verileceği bildirildi." dedi.



Kısa Çalışma Ödeneği'nin koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren küçük esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Olmuş, şöyle devam etti:



"Bu zor günlerde böyle bir desteğin sunulmasından oldukça memnunuz. Kısa Çalışma Ödeneği sayesinde birkaç aylık kiramızı ödeme imkanına kavuştuk. Sektördeki arkadaşlarımızın işçi çıkarmadan, devletimizin sunduğu bu imkandan yararlanarak süreci en güzel şekilde atlatacaklarını umuyorum. Bu çalışmaya öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."



- "Kısa Çalışma Ödeneği sayesinde istihdamı koruduk"



Pastane ve kafe sektöründe hizmet veren Mehmet Aktaş da Kovid-19 nedeniyle işlerinin yüzde 60'lara kadar düştüğünü, beklenmeyen bu durum karşısında ilk başta ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.



Uzun yıllar birlikte çalıştığı çok sayıda personelle yollarını ayırmak zorunda kalacağı bir dönemde, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının imdadına yetiştiğini belirten Aktaş, "Koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerimize müşteri kabul edemediğimiz için üretimimiz durma noktasına geldi ve garsonlardan imalatta çalışanlara kadar herkes boşa çıktı. Koronavirüs nedeniyle ne yapacağız dediğimiz bir dönemde, Kısa Çalışma Ödeneği'ni duyduk ve gerekli başvurularımızı yaptık. Böylece ücretsiz izne gönderdiğimiz arkadaşları işten çıkarmak yerine ödenekten yararlanarak istihdamı koruduk." ifadesini kullandı.



Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduktan bir hafta sonra ödemelerin yapıldığını anlatan Aktaş, işletmelerin uygulama sayesinde istihdamı koruyabileceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"İşletmeler kimseyi işten çıkarmasın, zaten maaş ve sigorta primleri kısa çalışma ödeneğinden karşılanıyor. Kimsenin ekmeğinden olmasına gerek yok. Devletin sağlamış olduğu bu imkandan yararlanmak gerekiyor. Bu süreci hep birlikte en az zararla atlarız. Koronavirüsten sonra esnafın yeniden toparlanabilmesi biraz zaman alacaktır. Bu nedenle üç aylık bir dönemi kapsayan desteğin uzatılmasını bekliyoruz. Ayrıca bu süreci yöneten sayın Bakanımız Selçuk'u iş yerimize davet ediyoruz."



- "Rahat bir nefes alabildik"



Lokanta işletmecisi Veysel Karataş ise koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye özgü olmadığına, dünyanın aynı sorundan etkilendiğine dikkati çekti.

Karataş, "Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, bizlere Kısa Çalışma Ödeneği ile gereken destek verildi. Bu destek, can suyumuz oldu, rahat bir nefes alabildik." diye konuştu.





Kaynak: AA