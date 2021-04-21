Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından internet kullanıcıları kısa çalışma ödeneğinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Bizde haberimizde merak edilen soruların yanıtına yer verdik. İşte Kısa çalışma ödeneği kimler alabilir 2021? Nasıl başvurulur, alınır? sorularının yanıtı...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan konuşmasında, tüm sektörler için geçerli olan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını belirtti. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" sözlerini sarf etti.

Peki kısa çalışma ödeneğini kimler alabilir? Kısa çalışma ödeneği tüm sektörler için geçerlidir. Koronavirüs salgını nedeniyle işyerindeki haftalık mesai süresini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işyeri sahibi kısa çalışma başvurusunda bulunabilmektedir.

NASIL BAŞVURULUR, ALINIR?

Kısa çalışma ödeneği başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. E-Devlet internet sitesine gitmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

E-DEVLET KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYIN