Kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz aylarda yeniden uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğine dair yaptığı açıklamada, “Kısa Çalışma Ödeneği nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde sürecek” ifadelerinde bulunmuştu. Haziran ayı ile birlikte Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor 2021? Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı 2021? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. Merak edilenleri sizle için derledik...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR 2021? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI 2021?

Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu’nun yatırdığı uygulama olan kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz aylarda yeniden uzatıldı. Yaşanan ekonomik süreçte çalışma süreleri azalan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen kısa çalışma ödeneğinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneği bu ay sonu itibarıyla sona erecek. Ödeneğin süresinin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin yeniden uzatılmasına dair bir açıklama yapılmadı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ

IBAN numarası bulunmayana vatandaşlar ödemelerini PTT'den alabiliyorlar. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Sayfaya giriş yapılmasının ardından IBAN bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Güncelleme sekmesine tıkladıktan sonra açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranın yatırılacağı hesap bilgisi yazılıyor. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydet tuşuna basılıyor ve bu işlemler sonrasında ödenek hesaba yatıyor.