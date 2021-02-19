Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı 2021? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek 2021?

Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmektedir. Pandemi döneminde zorlayıcı sebeplerden ötürü uygulamaya koyulan Kısa Çalışma Ödeneği son kez uzatıldığı açıklanmıştı. Uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam edip etmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Peki Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı son dakika 2021? KKısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı 2021? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek 2021? İşte ayrıntılar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI 2021?

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık.'' ifadelerine yer vermişti.

Mart ayında son kez verilen Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Resmi Gazete kararı1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kısa çalışma ödeneği kimler alabilir 2021? Nasıl başvurulur, alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibarıyla sona ermişti. Kararda, "İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.