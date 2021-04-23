Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'' açıklamasında bulunarak binlerce kişiyi sevindirmişti. 23 Nisan tarihli Resmi Gazete kararına göre koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Vatandaşlar bu kez Kısa Çalışma Ödeneği saat kaçta yatar 2021? Kısa Çalışma Ödeneği e-Devlete ne zaman düşer 2021? sorularını araştırmaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SAAT KAÇTA YATAR 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılmasına ilişkin karar 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, ''İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.'' ifadelerine yer verildi.

Kısa çalışma ödenekleri her ayın ilk haftası hesaplara yatar. Ancak saat bilgisi bulunmamaktadır. Sık sık aşağıdaki e-Devlet linkinden ödeneğin hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ E-DEVLETE NE ZAMAN DÜŞER 2021?

Kısa Çalışma Ödeneği e-Devlete genellikle ilk 10 gün içerisinde düşmektedir. Kısa Çalışma Ödeneği sorgulaması yapmak için aşağıdaki e-Devlet linkine tıklayınız.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI