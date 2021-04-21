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Kısa Çalışma Ödeneği uzadı mı son dakika 2021? Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, sona erecek 2021?

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda Kısa Çalışma Ödeneği uzadı mı son dakika 2021? Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, sona erecek 2021? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Kısa Çalışma Ödeneği uzadı mı son dakika 2021? Kısa Çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, sona erecek 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında son kez verileceğini açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresinin uzatıldığını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZADI MI SON DAKİKA 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm sektörü temsilcileri ile birlikte yaptığı buluşmada gelen talepler üzerine Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldığını açıkladı. Ödenek böylece 3 ay daha uzamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." diye konuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, SONA ERECEK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre Kısa Çalışma Ödeneği 2021 Haziran ayında sona erecek. Duruma göre bu desteğin uzatılabileceğini ifade edebiliriz.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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