Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te başlayan kabine toplantısı sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında alınan kararları açıkladı. Peki Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında,saat 15.00'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakti yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı. İş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Toplantının ana gündemi küresel salgın ve etkileri oldu. Kazanımlarımızı korumalıyız.

Vaka sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz.

Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Salgın döneminde esnaf, sanatkâr, çiftçi, sanayi, ihracaatçıya her kesimi verdiğimiz destekle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını en aza indirmeye çalıştık. Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey yeniden çalışmaya başladı.

Yarın 926 devlet koruması altında gencimiz 274 şehit ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfamızda açıklanacaktır.

Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakti yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk.

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı. İş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor.

Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.

Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.

Böylece Türkiye bu tavrıyla bir kez daha komşu, dost ve kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiş olacaktır. Sadece bizim salgınla mücadeleyi başarıya ulaştırmamız yetmiyor. Yakın çevremizden başlayarak güçlü sosyal, ekonomik, ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin de aynı başarıyı yakalaması gerekiyor.

Avrupa coğrafyasında salgın önemli ölçüde kontrol altına alınmış gözüküyor, güney, kuzey Amerika'da ve Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya bu salgın karşısında tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor.

"TÜRKİYE TÜM DOSTLARI İÇİN ÜMİT KAPISI HALİNE GELDİ"

Sağlık alanındaki altyapımızın ve genel sağlık sigortası sistemimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zor şartlarda dahi pekçok sektörde çarkları döndürmeye devam ettirmemiz üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yeterli olmasının ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi.

Özellikle önümüzde potansiyelimizi en üst düzey kullanabileceğimiz hedeflerimize hızla ilerleyeceğimiz bir yol olduğuna inanıyorum. Halkımızından tek isteğimiz bu süreçte kurallara uyarak işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.

Sorumlu ve gayretli tavırlarıyla Türkiye'nin büyüme, kalkınma, güçlenme katkısı sağlayan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğü de maruf bir ülkedir. Atılım günlerimizde bu gerçek çok daha bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Milli gelirimizi trilyon dolar sınırına getirdiğimiz 2013 yılından başlayarak demokrasimize ve kalkınmamıza yapılan her saldırı aynı stratejinin parçasıydı. Amaç Türkiye'nin önüne çökmek, milletimizi bölmek, devletimizi zayıflatmaktı. Hamdolsun Allah'ın yardımı milletimizin dirayeti sayesinde bunu başaramadılar. Ama saldırmaktan da hiç vaz geçmediler. Sokakları karıştıramayınca yargı emniyet darbesiyle devleti içeriden çökertmeye çalıştılar.

Ordu içindeki hainleri harekete geçirip darbeye kalktıştılar. Milletimiz destansı bir şekilde darbe girişimlerini boşa çıkarınca ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı da bozduk. Asılsız haber ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar.

Salgın konusunda herhangi bir rehavete göz yummayacağız.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR ?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR ?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.