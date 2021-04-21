Devlet tarafından koronavirüs salgın sürecinde ekonomik açıdan zor durumda olan iş yerlerine sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği, Mart ayında sona ermişti. Ancak vatandaşların isteği üzerine konu hakkında yeniden istişarelerde bulunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberinin ardından Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı 2021 son dakika? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı 2021? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI 2021 SON DAKİKA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'' dedi.

KÇÖ NE ZAMANA KADAR UZATILDI 2021?

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. İşvereni sevindiren karara göre İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu baz alınarak hazırlanan yönetmeliğe göre, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz konusudur.