Devlet tarafından koronavirüs salgın sürecinde ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlara sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği, Nisan ayında sona erdi. Ancak vatandaşların isteği üzeirne konu hakkında yeniden istişarelerde bulunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberinin ardından Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı 2021? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? KÇÖ NE ZAMANA KADAR UZATILDI 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talep üzerine Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatıldığını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında ücretsiz izin kullanmak zorunda kalan vatandaşlara ayrılan ödenek, Mart ayı itibarıyla son bulmuştu. Bu kapsamda vatandaşalr, Nisan ayında son ödemelerini aldılar. Ancak işçi ve işverenlerden gelen talepler üzerine konuyu tekrar değerlendirmeye alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI SON DAKİKA 2021?

Sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, destekten faydalananlar için 3 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin ve işçilerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 30 Haziran'a kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu baz alınarak hazırlanan yönetmeliğe göre, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz konusudur.