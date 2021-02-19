Kısa Çalışma Ödeneği, işyerindeki çalışma süresi azalan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmektedir. Pandemi döneminde zorlayıcı sebeplerden ötürü uygulamaya koyulan Kısa Çalışma Ödeneği son kez uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI SON DAKİKA 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrasında Kısa Çalışma Ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, ''Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık.'' dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI ?

KÇÖ 17 Mart'a kadar uzatıldı. Her ayın 5'inde ödenen ödenek vatandaşların IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayanların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI KARARI RESMİ GAZETE