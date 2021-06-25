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  3. Kısa süre önce veda etmişti, maske özgürlüğü uzun sürmedi! İsrail'de delta varyantı alarmı: Maske zorunluluğu yeniden getirildi

Kısa süre önce veda etmişti, maske özgürlüğü uzun sürmedi! İsrail'de delta varyantı alarmı: Maske zorunluluğu yeniden getirildi

Koronavirüsle mücadelede etkin bir çalışma yürüten İsrail vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranlarının yüksek olmasına bağlı olarak maskelere veda etmişti. Ancak ülkede delta varyantının görülmesiyle maske zorunluluğu yeniden getirildi.

Kısa süre önce veda etmişti, maske özgürlüğü uzun sürmedi! İsrail'de delta varyantı alarmı: Maske zorunluluğu yeniden getirildi

İsrail'de maske hüsranı yaşanıyor. Koronavirüsle mücadelede başarıya ulaştığını belirten ülkede maskelere veda edilmişti. Ancak delta varyantının görülmesiyle yeniden alarma geçildi. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

Kısa süre önce veda etmişti, maske özgürlüğü uzun sürmedi! İsrailde delta varyantı alarmı: Maske zorunluluğu yeniden getirildi

BUGÜN İTİBARIYLA YENİDEN UYGULANACAK

Alınan maske kararı sonrasında Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun bugün öğleden sonra yeniden uygulanmaya başlanacağı belirtildi. 7 yaşından küçük çocukların ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğu ifade edildi. Ayrıca, açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.

Kısa süre önce veda etmişti, maske özgürlüğü uzun sürmedi! İsrailde delta varyantı alarmı: Maske zorunluluğu yeniden getirildi

DELTA VARYANTI İLE VAKA SAYILARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün ülkede 227 yeni vaka tespit edildi ve bu, 7 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 872'ye yükseldi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kısa süre önce veda etmişti, maske özgürlüğü uzun sürmedi! İsrailde delta varyantı alarmı: Maske zorunluluğu yeniden getirildi

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