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  3. Kısa sürede aynı ATM'den para çekince yakayı ele verdiler

Kısa sürede aynı ATM'den para çekince yakayı ele verdiler

Antalya'da cep telefonu üzerinden para gönderme ve harcama servisinden indirim kazandıklarını öne sürerek hesaplarından para çektiği iddiasıyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Kısa sürede aynı ATM'den para çekince yakayı ele verdiler

Edinilen bilgiye göre Erdal S. ve Merve K., ele geçirdikleri binlerce kişilik cep telefonu ve TC kimlik numarası listesindeki kişileri arayarak cep telefonu üzerinden para gönderme ve harcama servisinden indirim kazandıklarını bildiriyor, kendilerine gönderdikleri kısa mesajdaki şifreyi istiyordu.

Bu şekilde güven kazandıkları kişilerden diğer kişisel bilgilerini alan şüpheliler, hemen ATM'ye giderek vatandaşın hesabından para çekiyordu.

10 DAKİKADA BİR ATM'DEN PARA ÇEKİNCE YAKALANDILAR

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir apart otele yerleşen şüphelilerden Merve K.'nın ATM'lerin bulunduğu bölgeden ayrılmaması ve 10-15 dakikada bir para çekmesi, tenha Kemer sokaklarında vatandaşların dikkatini çekti. İhbarı üzerine harekete geçen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdal S. ve Merve K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

KANDIRAMADIĞINA "AYIK" KANDIRDIĞINA "İŞLEM TAMAM"

Erdal S.'nın bilgisayar ve internet konusunda uzman olduğu, Merve K.'nın ise çağrı servisinden arıyormuş gibi kurbanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığı tespit edilirken, şüphelilerin kurbanlarının listesini yaparak aldatamadıkları kişinin adının karşısına "uyandı", "yemedi" veya küfür içeren notlar yazdıkları; kandırmayı başardıkları kişilerin karşısına ise "işlem tamam" gibi notlar düştükleri ileri sürülüyor.

Binlerce kişinin cep telefonu ve kimlik bilgilerini nasıl ele geçirdikleri araştırılan şüpheliler, Kemer Adliyesinde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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