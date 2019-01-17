Kısa vadeli dış borç stoku Kasım’da azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım sonu itibarıyla 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında azalışla 116,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Kasım dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında azalışla 116,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,5 oranında azalarak 58,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,2 oranında artarak 52,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 33,9 oranında azalarak 11,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,1 oranında azalarak 18,4 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 21 oranında azalışla 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında artarak 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,2 oranında azalarak 39,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artarak 23,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,9 oranında azalarak 87,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 15,5 oranında azalarak 43,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,3 oranında artarak 70,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 42,3 oranında azalışla 2018 Kasım sonu itibarıyla 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2018 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,8'i dolar, yüzde 29,5'i euro, yüzde 20,4'ü TL ve yüzde 2,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 174,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,4, Merkez Bankası'nın yüzde 3,4, özel sektörün ise yüzde 78,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA