"Kısas" talebi uygulandı! İran'da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan genç, idam edildi!

İran, 17 yaşındaki Arman Abdolali'nin kız arkadaşını öldürmesi sebebiyle, Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere birçok insan hakları gruplarının "bağışlama" çağrılarına uymayıp, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü cinayetten tutuklanan gencin idam edildiğini duyurdu. Katil zanlısı Abdolali, Rajai Shahr hapishanesinde , maktulün ailesinin "kısas" talep etmesi üzerine, adalet tarzına uygun olarak şafak vaktinde idam edildi.

NE OLMUŞTU?

Gencin tutuklanmasının ardından idam edilebilmesi yönündeki karara, Uluslararası Af Örgütü, 11 Ekim'de itiraz etmiş, 2014 yılında tutuklanan ve daha sonra kız arkadaşı Ghazaleh Shakour'u öldürmekten hüküm giyen 25 yaşındaki gencin idamını durdurulması için İran'a çağrıda bulunmuştu.

Londra merkezli insan hakları grubu, iki kez ölüm cezasına çarptırıldığını, ancak uluslararası tepkilerin ardından infazın durdurulduğunu açıklamıştı. Ancak, Abdolali, Shakour'un bir yıl önce bir anda ortadan kayboldu. Bulunan zanlının, ilk olarak Aralık 2015'te ölüm cezasına çarptırıldı.

Daha sonra Şubat 2020'de tekrar yargılanmaya başlanan Abdulali, Eylül 2020'de yeniden idama mahkum edilmişti.