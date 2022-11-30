Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü!

8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra kent merkezinde de etkisini sürdürdü.

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Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü! 1

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı.

Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü! 2

Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü! 3

Yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra kent merkezinde de etkisini sürdürdü.

Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü! 4

Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışı aralıklara devam ediyor.

Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü! 5
Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü! 6
Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü! 7
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