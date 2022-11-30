Kışçıların gözleri yollardaydı! Mevsimin ilk karı düştü, kent beyaza büründü!
8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra kent merkezinde de etkisini sürdürdü.
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