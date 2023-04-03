Kiseki Kikuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiseki Kikuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiseki Kikuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kiseki Kikuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kiseki Kikuchi 29 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kiseki Kikuchi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kiseki Kikuchi'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kiseki Kikuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kiseki Kikuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kiseki Kikuchi şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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