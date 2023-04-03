Kishin Gokita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kishin Gokita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kishin Gokita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kishin Gokita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kishin Gokita 12 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 五木田 季晋 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kishin Gokita Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kishin Gokita'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kishin Gokita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kishin Gokita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Nihon Uni
Kishin Gokita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kishin Gokita şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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