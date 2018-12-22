Kışın ayak bakımı önemli

Birçok insanın en büyük sorunlarından biri olan ayak kuruluğu ve bakımı özellikle kış aylarında önem kazanıyor.

Caudalie Eğitim ve Tanıtım Müdürü Deniz Turan, ayak bakımı ve sağlığı için yapılması gerekenleri anlattı. Turan, "Ayak bakım kremi, içeriğindeki antioksidan etkili üzüm çekirdeği Polifenolleri ve organik shea yağı ile yüzde 93 doğal içeriğe sahip formülüyle ayakları beslerken, kışın zor şartlarında bile korur ve onarır" dedi.

En çok da kış döneminde ortaya çıkan bu kuruluğun en büyük sebebinin sert ve soğuk havanın etkisi olduğunu söyleyen Turan, "Pul pul dökülen deri, kuru ve çatlak ayaklar kişiyi bakımsız gösterirken hem cildin daha çok yıpranmasına hem de daha kötü bir görüntü sergilemesine sebep olur. Balm formundaki Caudalie ayak bakım kremini uygulandıktan sonra yağlı bir his bırakmadan ferahlatıcı dokusu ile ayaklara anında rahatlama sağlar. Ayaklar kadifemsi bir yumuşaklığa kavuşur. Besleyici ve rahatlatıcı bir bakım isteyen herkes kullanabilir. Ayak bakım kremini ayaklarınıza uygulamadan önce ellerinizde ısıttıktan sonra nazikçe dairesel hareketlerle sabah akşam masaj yaparak uygulayabilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA