Kısırlaştırma Merkezi açıldı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü'nde müjdelediği "Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi"nin açılışını hayvanseverlerle birlikte gerçekleştirdi.

Şehir içinde kedilerin kısırlaştırılabildiği Türkiye'nin ilk ve tek kısırlaştırma merkezi olan Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezinin açılışına, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Seyhan Belediyesi Başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, DOHAYKO Genel sekreteri ve HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, hayvan severler ve vatandaşlar katıldı.

"Kontrolsüz üremeyi önleyeceğiz"

Açılışta konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana'nın temel sorunlarından biri olan sokak hayvanları konusunu, kurulan merkez ile bir çözüme kavuşturmuş olacaklarını söyledi. Sokak hayvanları konusunda hem şikayet aldıklarını hem de onların korunması konusunda 2 farklı talep aldıklarını anımsatan Akay, "Kısırlaştırma merkezimiz ile ilçemizde yaklaşık olarak 40 bin sokak hayvanının üremesi konusunda bir kontrol mekanizması kurulmuş oluyor. Hayvanseverlerin de talebiyle kısırlaştırma yaparak sokak hayvanlarının kontrolsüz olarak üremesini önleyerek, şikayetleri ortadan kaldıracağız" dedi.

"Çözüm en temel düşüncemiz"

Sokak hayvanları sorunun çözülmesi için kurumların birlikte olması gerektiğine işaret eden Başkan Akay şöyle devam etti;

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'da açılış için burada bizimle olacaktı. Ancak, İstanbul'da göç ile alakalı bir toplantıya katıldığı için burada olamadı. Ancak biz hep beraberiz. Bu gibi sorunların birlikte çözülebileceğini biliyoruz. Sadece kurumların birlikteliği değil, toplumla birlikte çözümlerin bulunması en temel düşüncelerimizdir. Büyükşehir Belediyemiz de Karahan mevkisinde yapımına devam ettiği barınak ve hayvan hastanesini çok kısa zamanda tamamlayacağını düşünüyoruz. Barınak ve gıda desteği konusunda da tereddütler varsa mutlaka giderilecektir. Sokak hayvanları konusundaki sorunların, çözümünün başlangıcı olacak olan merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum"

"13-14 yıldır bugünü bekliyorduk"

Hayvan severler adına söz alan DOHAYKO Genel Sekreteri ve HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık ise 13-14 yıldır talep ettikleri şehir içinde hayvanseverlerin rahatça ulaşabileceği kısırlaştırma merkezinin açılmasından dolayı hayvan severler adına Başkan Akay'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak hayvanları bakım ve kısırlaştırma merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

2 veteriner, 3 tekniker ve 5 personelin bulunduğu kısırlaştırma merkezinde günde 10 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilebilecek. Kısırlaştırma sonrası bakım ve tedavinin de yapıldığı merkezde, kısırlaştırılan sokak hayvanları kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak. Merkezde ilerleyen dönemde ihtiyaca göre kısırlaştırma işlem sayısı artırılabilecek. Bu arada Seyhan Belediyesi ilçe genelinde 84 noktada sokak hayvanlarına kuru mama ve tavuk kırıntısı desteğini sürdürüyor.

Kaynak: İHA