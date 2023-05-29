Kişisel menfaatler ülke menfaatlerin üstüne çıktı diyerek İYİ Parti'den istifa etti

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde millet ittifakının bileşeni olarak seçimlerden başarısız sonuçlarla ağır bir yenilgi alan İYİ Parti'de istifalar başladı.

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Kişisel menfaatler ülke menfaatlerin üstüne çıktı diyerek İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'de alınan başarısız seçim sonuçlarının ardından partide istifalar başladı. Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, mevcut oy oranını korumayı başarı olarak görenlerle birlikte yol yürümenin bir anlamı olmadığını bekirterek istifa ettiğini açıkladı.

"ŞAHSİ MENFAATLERİN ÜLKE, VATAN MİLLET ÇIKARLARININ ÜSTÜNDE TUTULDUĞUNU GÖRDÜM"

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Hocaoğlu, "2011'de ülkemin ve milletimin milli menfaatleri için MHP'de değişim hareketini başlattık. Bu süreç sonucunda kendimi İyi Parti'de buldum. Ancak gelinen süreçte yola çıktığımız hiçbir değeri yansıtmayan şahsi menfaatlerin ülke, vatan millet çıkarlarının üstünde tutulduğunu gördüm. Vatanıma, milletimize daha iyi hizmet etmek amacıyla siyaset yapmıştık.

Seçimlerde ağır yenilgi alan İYİ Partide istifalar başladı

Partiye gönül veren yüzbinlerce üyenin, milyonlarla vatandaşın umudu ciddiyetsiz ve liyakatsiz yöneticiler tarafından ciddiye alınmamıştır. Mevcut oy oranının korunmasını başarı olarak addedenlerle aynı yolda yürümenin bir manası kalmamıştır. Bu minvalde üyesi bulunduğun partiden ve genel başkan danışmanlığından istifa ediyorum. Bu süreçte bana inanan, güvenen tüm dostlarımdan helallik istiyorum. Sizlerle tanışmak dost arkadaş olmak gerçekten takdire şayandı. Görev aldığımız süreçte kalbini kırdığımız tüm arkadaşlardan da helallik istiyorum'' dedi.

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