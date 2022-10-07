Kişisel verileriniz güvende olmayabilir! Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan WhatsApp'ın güvenliksizliği ile ilgili uyarı! "Başka uygulama kullanın"

Online mesajlaşma uygulaması olan Telegram şirketinin kurucusu Pavel Durov, WhatsApp'ın yeterince güvenli olmadığına dair imada bulundu. İnsanlara, telefonlarının hacklenmemesi için WhatsApp dışında farklı bir mesajlaşma uygulaması kullanması konusunda tavsiye veren Durov, zihinleri bulandırdı.

"WHATSAPP KULLANMAYIN"

Geçtiğimiz hafta WhatsApp'ın yaptığı, bir kullanıcının hacker tarafından rehberindeki kişilere kötü amaç içeren video göndererek bilgilerine eriştiğine dair güvenlik problemi hakkındaki açıklamaya değinen Durov, insanları WhatsApp dışında "herhangi bir mesajlaşma uygulamasını" kullanmaya çağırdı.

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"TÜM VERİLERİNİZE ERİŞİLEBİLİR"

Ayrıca Pavel Durov, yapmış olduğu açıklamada, “Her yıl WhatsApp'ta kullanıcılarının cihazlarındaki her şeyi riske atan bir sorun hakkında bilgi alıyoruz. Dünyanın en zengin insanı olmanızın bir önemi yok. Telefonunuzda WhatsApp yüklüyse, tüm verilerinize, cihazınızdaki her uygulamaya erişilebilir” ifadelerine yer verdi.